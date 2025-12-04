Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал о письмах американских компаний в Россию - РИА Новости, 04.12.2025
19:22 04.12.2025
Путин рассказал о письмах американских компаний в Россию
Американские компании направляли письма в Россию с просьбой не забывать о них, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.12.2025
Путин рассказал о письмах американских компаний в Россию

Путин: американские компании направляли письма в РФ с просьбой не забывать о них

© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 4 дек - РИА Новости. Американские компании направляли письма в Россию с просьбой не забывать о них, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"У нас есть письма от американских компаний, письма, которые они нам отправили, где они просят нас о них не забывать. Это наши бывшие партнеры, которые ушли не по своему желанию", - сказал Путин в интервью каналу India Today.
Глава государства отметил, что эти компании выразили четкое желание возобновить сотрудничество и ждут соответствующего политического сигнала.
Посетители в помещениях торгово-развлекательного центра Афимолл-Сити - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
Эксперт раскрыл, кто из западных компаний первым захочет вернуться в Россию
3 сентября, 06:24
 
