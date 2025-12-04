https://ria.ru/20251204/putin-2059881155.html
Путин рассказал о торговом обороте с Индией
Путин рассказал о торговом обороте с Индией - РИА Новости, 04.12.2025
Путин рассказал о торговом обороте с Индией
Президент РФ Владимир Путин рассказал о торговом обороте России и Индии, отметив, что тот находится на том же уровне, что и раньше. РИА Новости, 04.12.2025
Путин рассказал о торговом обороте с Индией
Путин рассказал о торговом обороте России и Индии