Россия всегда защищает свои интересы и своих людей, заявил Путин - РИА Новости, 04.12.2025
19:16 04.12.2025 (обновлено: 19:26 04.12.2025)
Россия всегда защищает свои интересы и своих людей, заявил Путин
Россия всегда защищает свои интересы и своих людей, заявил Путин

Владимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Владимир Путин. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 4 дек - РИА Новости. Россия всегда защищает свои интересы и своих людей, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы всегда защищаем наши интересы и наших людей", - сказал глава государства в интервью телеканалу India Today.
