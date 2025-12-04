https://ria.ru/20251204/putin-2059880192.html
Путин назвал СВО не началом войны, а попыткой ее закончить
Путин назвал СВО не началом войны, а попыткой ее закончить - РИА Новости, 04.12.2025
Путин назвал СВО не началом войны, а попыткой ее закончить
Президент России Владимир Путин заявил, что специальная военная операция на Украине является не началом войны, а попыткой ее закончить. РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T19:15:00+03:00
2025-12-04T19:15:00+03:00
2025-12-04T22:09:00+03:00
в мире
россия
украина
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042529247_69:0:3029:1665_1920x0_80_0_0_6a3dcbc92c005abaea984231f99175a8.jpg
https://ria.ru/20251204/putin-2059876449.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042529247_298:0:3029:2048_1920x0_80_0_0_5208cdd8e5a69a321c533d67b55ab9c5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, владимир путин
В мире, Россия, Украина, Владимир Путин
НЬЮ-ДЕЛИ, 4 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что специальная военная операция на Украине является не началом войны, а попыткой ее закончить.
"Наша специальная военная операция - это не начало войны, а попытка ее закончить", - заявил Путин
в интервью телеканалу India Today.
Он отметил, что это война, которую Запад развязал против России "руками украинских националистов".
"А закончим мы тогда, когда достигнем целей, поставленных перед началом специальной военной операции, – освободим эти территории. Вот и все", - добавил Путин.