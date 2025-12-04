https://ria.ru/20251204/putin-2059876601.html
Путин рассказал о связях России с индийскими военными
Путин рассказал о связях России с индийскими военными - РИА Новости, 04.12.2025
Путин рассказал о связях России с индийскими военными
Президент России Владимир Путин заявил, что индийские военные специалисты благодаря тесным связям с Россией четко понимают, в каких обстоятельствах им нужно то... РИА Новости, 04.12.2025
Путин рассказал о связях России с индийскими военными
Путин: индийские военные благодаря связям с РФ понимают, как применять оружие