Путин рассказал о связях России с индийскими военными - РИА Новости, 04.12.2025
19:13 04.12.2025
Путин рассказал о связях России с индийскими военными
Президент России Владимир Путин заявил, что индийские военные специалисты благодаря тесным связям с Россией четко понимают, в каких обстоятельствах им нужно то... РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T19:13:00+03:00
2025-12-04T19:13:00+03:00
Путин рассказал о связях России с индийскими военными

Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин . Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 4 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что индийские военные специалисты благодаря тесным связям с Россией четко понимают, в каких обстоятельствах им нужно то или иное оружие.
"Индийские военные специалисты, благодаря тесным связям с нашими военными, чётко понимают, при каких обстоятельствах то или иное оружие действует лучше всего и где и когда оно должно применяться", - сказал Путин в интервью каналу India Today.
