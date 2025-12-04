Рейтинг@Mail.ru
Путин отметил важность работы с Моди - РИА Новости, 04.12.2025
19:10 04.12.2025
https://ria.ru/20251204/putin-2059875691.html
Путин отметил важность работы с Моди
Путин отметил важность работы с Моди - РИА Новости, 04.12.2025
Путин отметил важность работы с Моди
Президент РФ Владимир Путин отметил важность совместной работы с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T19:10:00+03:00
2025-12-04T19:10:00+03:00
в мире
индия
россия
владимир путин
нарендра моди
индия
россия
в мире, индия, россия, владимир путин, нарендра моди
В мире, Индия, Россия, Владимир Путин, Нарендра Моди
Путин отметил важность работы с Моди

Путин отметил важность совместной работы с премьером Индии Моди

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди перед началом неформального обеда в резиденции премьер-министра в Нью-Дели
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди перед началом неформального обеда в резиденции премьер-министра в Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди перед началом неформального обеда в резиденции премьер-министра в Нью-Дели. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 4 дек – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил важность совместной работы с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.
"Наша работа вместе с премьер-министром Моди имеет очень большое значение, она выходит за рамки наших взаимных отношений. Тем более если непосредственно для наших стран - то стабильность в некоторых областях взаимодействия полностью гарантирует достижение целей", - сказал Путин в интервью каналу India Today.
Путин 4-5 декабря посетит Индию по приглашению Моди. В преддверии визита российский лидер дал интервью индийским журналистам.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи на авиабазе ВВС Индии Палам - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Путин заявил, что они с Моди никогда не выстраивали работу против кого-либо
В миреИндияРоссияВладимир ПутинНарендра Моди
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
