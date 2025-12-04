https://ria.ru/20251204/putin-2059875691.html
Путин отметил важность работы с Моди
Президент РФ Владимир Путин отметил важность совместной работы с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. РИА Новости, 04.12.2025
Путин отметил важность совместной работы с премьером Индии Моди