19:04 04.12.2025 (обновлено: 19:05 04.12.2025)
Путин рассказал о поставках "Росатом" реакторов для АЭС за рубеж
"Росатом" строит и эксплуатирует больше ядерных реакторов для АЭС за рубежом, чем любая другая компания в мире, заявил президент РФ Владимир Путин.
россия, владимир путин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", экономика
Россия, Владимир Путин, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Экономика
Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 4 дек - РИА Новости. "Росатом" строит и эксплуатирует больше ядерных реакторов для АЭС за рубежом, чем любая другая компания в мире, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Компания "Росатом" больше всех других компаний мира строит и эксплуатирует за рубежом ядерные реакторы для атомных электростанций - 22 атомных энергоблока", - сказал российский лидер в интервью каналу India Today.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Россия готова обсуждать вопрос о покупке Индией топлива, заявил Путин
