Путин рассказал о поставках "Росатом" реакторов для АЭС за рубеж
Путин рассказал о поставках "Росатом" реакторов для АЭС за рубеж - РИА Новости, 04.12.2025
Путин рассказал о поставках "Росатом" реакторов для АЭС за рубеж
"Росатом" строит и эксплуатирует больше ядерных реакторов для АЭС за рубежом, чем любая другая компания в мире, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.12.2025
россия
Путин рассказал о поставках "Росатом" реакторов для АЭС за рубеж
