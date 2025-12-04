https://ria.ru/20251204/putin-2059871351.html
Россия готова обсуждать вопрос о покупке Индией топлива, заявил Путин
Россия готова обсуждать вопрос о покупке Индией топлива, заявил Путин
Россия готова обсуждать вопрос о покупке Индией топлива из РФ, в том числе с президентом США Дональдом Трампом, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.12.2025
Россия готова обсуждать вопрос о покупке Индией топлива, заявил Путин
