https://ria.ru/20251204/putin-2059870608.html
Путин поручил подготовить предложения по увеличению перевозок рыбы по СМП
Путин поручил подготовить предложения по увеличению перевозок рыбы по СМП - РИА Новости, 04.12.2025
Путин поручил подготовить предложения по увеличению перевозок рыбы по СМП
Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ до 25 декабря подготовить предложения по увеличению перевозок рыбной продукции по Северному морскому... РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T18:55:00+03:00
2025-12-04T18:55:00+03:00
2025-12-04T18:55:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042529247_69:0:3029:1665_1920x0_80_0_0_6a3dcbc92c005abaea984231f99175a8.jpg
https://ria.ru/20251204/putin-2059868022.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042529247_298:0:3029:2048_1920x0_80_0_0_5208cdd8e5a69a321c533d67b55ab9c5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин поручил подготовить предложения по увеличению перевозок рыбы по СМП
Путин поручил подготовить предложения по увеличению перевозок рыбы по Севморпути
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ до 25 декабря подготовить предложения по увеличению перевозок рыбной продукции по Северному морскому пути (СМП) с учетом субсидий.
Перечень поручений по итогам состоявшегося 29 октября совещания с членами правительства размещен
на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации представить предложения: по увеличению объема перевозки рыбной продукции по Северному морскому пути с учетом предоставления субсидий в зависимости от объема перевозки, рассмотрев возможность осуществления регулярных рейсов", - говорится в перечне.
Срок выполнения - до 25 декабря.