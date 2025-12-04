Рейтинг@Mail.ru
04.12.2025
18:55 04.12.2025
Путин поручил подготовить предложения по увеличению перевозок рыбы по СМП
Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ до 25 декабря подготовить предложения по увеличению перевозок рыбной продукции по Северному морскому...
экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин поручил подготовить предложения по увеличению перевозок рыбы по СМП

Путин поручил подготовить предложения по увеличению перевозок рыбы по Севморпути

© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ до 25 декабря подготовить предложения по увеличению перевозок рыбной продукции по Северному морскому пути (СМП) с учетом субсидий.
Перечень поручений по итогам состоявшегося 29 октября совещания с членами правительства размещен на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации представить предложения: по увеличению объема перевозки рыбной продукции по Северному морскому пути с учетом предоставления субсидий в зависимости от объема перевозки, рассмотрев возможность осуществления регулярных рейсов", - говорится в перечне.
Срок выполнения - до 25 декабря.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Путин поручил принять меры по повышению эффективности рыболовства на Каспии
Вчера, 18:49
 
