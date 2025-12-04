Путин поручил подготовить предложения по увеличению перевозок рыбы по СМП

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ до 25 декабря подготовить предложения по увеличению перевозок рыбной продукции по Северному морскому пути (СМП) с учетом субсидий.

"Правительству Российской Федерации представить предложения: по увеличению объема перевозки рыбной продукции по Северному морскому пути с учетом предоставления субсидий в зависимости от объема перевозки, рассмотрев возможность осуществления регулярных рейсов", - говорится в перечне.