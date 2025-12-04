https://ria.ru/20251204/putin-2059869749.html
Путин отказался давать характеристику Трампу
Путин отказался давать характеристику Трампу - РИА Новости, 04.12.2025
Путин отказался давать характеристику Трампу
Президент России Владимир Путин отказался давать характеристику президенту США Дональду Трампу, добавив, что такие оценки должны давать граждане страны на... РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T18:54:00+03:00
2025-12-04T18:54:00+03:00
2025-12-04T19:49:00+03:00
в мире
владимир путин
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1d/2038275698_0:0:3202:1801_1920x0_80_0_0_fb4c18392c348767a932a32f629a2b9e.jpg
https://ria.ru/20251204/putin-2059887189.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1d/2038275698_236:0:2967:2048_1920x0_80_0_0_08107ce1fa657606eba44ba8b2350949.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, дональд трамп
В мире, Владимир Путин, Дональд Трамп
Путин отказался давать характеристику Трампу
Путин: оценку Трампу должны давать граждане страны на выборах