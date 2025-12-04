Рейтинг@Mail.ru
18:54 04.12.2025 (обновлено: 19:49 04.12.2025)
Путин отказался давать характеристику Трампу
Путин отказался давать характеристику Трампу
Путин отказался давать характеристику Трампу

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отказался давать характеристику президенту США Дональду Трампу, добавив, что такие оценки должны давать граждане страны на выборах.
"Вы знаете, я никогда не даю характеристики своим коллегам. Даже тем, с кем я работал в прошлом, и особенно действующим главам государств. Такие оценки должны делать граждане страны, которые избирают своего лидера на выборах", - заявил Путин в интервью телеканалу India Today в ответ на соответствующий вопрос.
