Отношения России и Индии не причиняют вреда другим странам, заявил Путин
18:54 04.12.2025
Отношения России и Индии не причиняют вреда другим странам, заявил Путин
Отношения России и Индии не причиняют вреда другим странам, заявил Путин

Путин: отношения России и Индии не причиняют вреда третьим странам

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Отношения России и Индии не причиняют вреда третьим странам, заявил президент России Владимир Путин.
"Мы не причиняем вреда другим. Я считаю, что лидеры других стран должны это понимать", - сказал глава государства в интервью телеканалу India Today.
Путин отметил уровень доверия между Россией и Индией
Путин отметил уровень доверия между Россией и Индией
