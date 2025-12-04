https://ria.ru/20251204/putin-2059869602.html
Отношения России и Индии не причиняют вреда другим странам, заявил Путин
Отношения России и Индии не причиняют вреда другим странам, заявил Путин - РИА Новости, 04.12.2025
Отношения России и Индии не причиняют вреда другим странам, заявил Путин
Отношения России и Индии не причиняют вреда третьим странам, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T18:54:00+03:00
2025-12-04T18:54:00+03:00
2025-12-04T19:07:00+03:00
россия
индия
в мире
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0a/2010408255_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_420f84ddc2dd0600f3482adc8ec85d86.jpg
https://ria.ru/20251204/doverie-2059867845.html
россия
индия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0a/2010408255_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_de8e315138b67f505ad8a72e9f37fb8d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, индия, в мире, владимир путин
Россия, Индия, В мире, Владимир Путин
Отношения России и Индии не причиняют вреда другим странам, заявил Путин
Путин: отношения России и Индии не причиняют вреда третьим странам