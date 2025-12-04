https://ria.ru/20251204/putin-2059868981.html
Путин заявил, что они с Моди никогда не выстраивали работу против кого-либо
Путин заявил, что они с Моди никогда не выстраивали работу против кого-либо - РИА Новости, 04.12.2025
Путин заявил, что они с Моди никогда не выстраивали работу против кого-либо
РИА Новости. ПУТИН ЗАЯВИЛ, ЧТО ОНИ С МОДИ НИКОГДА НЕ ВЫСТРАИВАЛИ РАБОТУ ПРОТИВ КОГО-ЛИБО, А ТОЛЬКО В ИНТЕРЕСАХ РФ И ИНДИИ РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T18:52:00+03:00
2025-12-04T18:52:00+03:00
2025-12-04T19:00:00+03:00
в мире
россия
индия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/04/2059845693_113:220:3055:1875_1920x0_80_0_0_90c30c3399324367487df731eb10672e.jpg
россия
индия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/04/2059845693_230:0:2961:2048_1920x0_80_0_0_400863cabd1582a2a69354d1cd85586f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, индия