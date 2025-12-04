Рейтинг@Mail.ru
18:49 04.12.2025
Путин рассказал о поставках российской нефти в Индию
индия, владимир путин, визит путина в индию — 2025, россия, экономика
Индия, Владимир Путин, Визит Путина в Индию — 2025, Россия, Экономика
Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 4 дек - РИА Новости. Поставки российской нефти в Индию идут ритмично, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Торговля нефтепродуктами и нефтью, а также производство нефтепродуктов для потребителей российской нефти в Индии идёт абсолютно ритмично", - сказал Путин в интервью телеканалу India Today.
Россия готова обсуждать вопрос о покупке Индией топлива, заявил Путин
Россия готова обсуждать вопрос о покупке Индией топлива, заявил Путин
ИндияВладимир ПутинВизит Путина в Индию — 2025РоссияЭкономика
 
 
