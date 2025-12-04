Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал, почему Индия стала одним из крупнейших поставщиков нефти
18:48 04.12.2025 (обновлено: 18:57 04.12.2025)
Путин рассказал, почему Индия стала одним из крупнейших поставщиков нефти
Индия стала одним из крупнейших поставщиков нефтепродуктов в Европу не только потому, что Нью-Дели покупает нефть из России, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.12.2025
индия, нью-дели, европа, визит путина в индию, россия, владимир путин, экономика
Индия, Нью-Дели, Европа, Визит Путина в Индию, Россия, Владимир Путин, Экономика
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 4 дек - РИА Новости. Индия стала одним из крупнейших поставщиков нефтепродуктов в Европу не только потому, что Нью-Дели покупает нефть из России, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства отметил, что одна из ведущих российских компаний приобрела нефтеперерабатывающий завод в Индии. Эта инвестиция представляла собой один из крупнейших иностранных притоков в индийскую экономику, более 20 миллиардов долларов.
"Наша компания постоянно расширяет деятельность этого нефтеперерабатывающего завода, работает со своими партнерами, успешно работает из года в год. В результате Индия стала одним из крупных поставщиков нефтепродуктов в Европу, не только потому, что покупает нашу нефть со скидкой. Это складывалось годами и не имеет отношение к текущей конъюнктуре", - сказал Путин в интервью каналу India Today.
 
Индия Нью-Дели Европа Визит Путина в Индию Россия Владимир Путин Экономика
 
 
Заголовок открываемого материала