https://ria.ru/20251204/putin-2059867787.html
Путин рассказал, почему Индия стала одним из крупнейших поставщиков нефти
Путин рассказал, почему Индия стала одним из крупнейших поставщиков нефти - РИА Новости, 04.12.2025
Путин рассказал, почему Индия стала одним из крупнейших поставщиков нефти
Индия стала одним из крупнейших поставщиков нефтепродуктов в Европу не только потому, что Нью-Дели покупает нефть из России, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T18:48:00+03:00
2025-12-04T18:48:00+03:00
2025-12-04T18:57:00+03:00
индия
нью-дели
европа
визит путина в индию
россия
владимир путин
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047545773_0:59:3036:1768_1920x0_80_0_0_2d6f2f975785b4e1db48d10a2cf9ea5f.jpg
индия
нью-дели
европа
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047545773_203:0:2934:2048_1920x0_80_0_0_41b3e9fedd4c0bd2fec7894a9303db98.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
индия, нью-дели, европа, визит путина в индию, россия, владимир путин, экономика
Индия, Нью-Дели, Европа, Визит Путина в Индию, Россия, Владимир Путин, Экономика
Путин рассказал, почему Индия стала одним из крупнейших поставщиков нефти
Путин: Индия стала поставщиком нефтепродуктов в Европу не только из-за нефти РФ