Путин назвал танки Т-90 одними из лучших
Путин назвал танки Т-90 одними из лучших - РИА Новости, 04.12.2025
Путин назвал танки Т-90 одними из лучших
Танки Т-90 являются одними из лучших в мире, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T18:48:00+03:00
2025-12-04T18:48:00+03:00
2025-12-04T18:58:00+03:00
владимир путин
россия
т-90
россия
2025
Новости
ru-RU
владимир путин, россия, т-90
Владимир Путин, Россия, Т-90
