Россия делится с Индией технологиями в оборонной сфере, заявил Путин
Россия делится с Индией технологиями в оборонной сфере, заявил Путин - РИА Новости, 04.12.2025
Россия делится с Индией технологиями в оборонной сфере, заявил Путин
Россия не просто продает оборонные технологии, а делится ими с Индией, это редкая вещь в сфере военного сотрудничества, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T18:45:00+03:00
2025-12-04T18:45:00+03:00
2025-12-04T19:04:00+03:00
россия
индия
владимир путин
в мире
Россия делится с Индией технологиями в оборонной сфере, заявил Путин
Путин: РФ не просто продает, а делится с Индией технологиями в оборонной сфере