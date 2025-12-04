Рейтинг@Mail.ru
Россия делится с Индией технологиями в оборонной сфере, заявил Путин
18:45 04.12.2025 (обновлено: 19:04 04.12.2025)
Россия делится с Индией технологиями в оборонной сфере, заявил Путин
Россия не просто продает оборонные технологии, а делится ими с Индией, это редкая вещь в сфере военного сотрудничества, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 04.12.2025
россия, индия, владимир путин, в мире
Россия, Индия, Владимир Путин, В мире
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи на авиабазе ВВС Индии Палам
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи на авиабазе ВВС Индии Палам
НЬЮ-ДЕЛИ, 4 дек - РИА Новости. Россия не просто продает оборонные технологии, а делится ими с Индией, это редкая вещь в сфере военного сотрудничества, заявил президент России Владимир Путин.
"Мы не просто продаём технологии. Мы делимся ими, это очень редкая вещь в сфере военного сотрудничества", - сказал Путин в интервью каналу India Today.
Владимир Путин и Нарендра Моди во время встречи на авиабазе ВВС Индии Палам - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Путин отметил уровень доверия между Россией и Индией
Россия Индия Владимир Путин В мире
 
 
