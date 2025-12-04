https://ria.ru/20251204/putin-2059867021.html
Путин назвал Индию доверительным партнером России в сфере обороны
Путин назвал Индию доверительным партнером России в сфере обороны
Путин назвал Индию доверительным партнером России в сфере обороны
Индия остается доверительным партнером России в сфере обороны, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.12.2025
Путин назвал Индию доверительным партнером России в сфере обороны
Путин: Индия остается доверительным партнером России в сфере обороны