18:45 04.12.2025 (обновлено: 19:05 04.12.2025)
Путин назвал Индию доверительным партнером России в сфере обороны
индия
россия
владимир путин
индия
россия
2025
индия, россия, владимир путин
Индия, Россия, Владимир Путин
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и Индии
Государственные флаги России и Индии
Государственные флаги России и Индии. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Индия остается доверительным партнером России в сфере обороны, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Вы кажетесь экспертом по этому вопросу, как если бы мы были вовлечены в переговоры по военно-техническому сотрудничеству. Если мы углубились в суть, Индия выделяется как один из наших надежных и привилегированных партнеров в этой области", - сказал Путин в интервью каналу India Today.
Путин рассказал, как Россия и Индия справляются с ограничениями в торговле
Путин рассказал, как Россия и Индия справляются с ограничениями в торговле
ИндияРоссияВладимир Путин
 
 
