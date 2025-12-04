https://ria.ru/20251204/putin-2059866900.html
Путин рассказал об эффективных коммерческих отношениях России и Индии
Путин рассказал об эффективных коммерческих отношениях России и Индии - РИА Новости, 04.12.2025
Путин рассказал об эффективных коммерческих отношениях России и Индии
Президент РФ Владимир Путин заявил, что компании России и Индии установили эффективные коммерческие отношения еще до ситуации на Украине. РИА Новости, 04.12.2025
Путин рассказал об эффективных коммерческих отношениях России и Индии
