Путин поручил подготовить предложения по увеличению закупок рыбы

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину до 1 марта подготовить предложения по увеличению закупок рыбы для обеспечения государственных и муниципальных нужд, перечень поручений по итогам состоявшегося 29 октября совещания с членами правительства размещен на сайте Кремля.