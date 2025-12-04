https://ria.ru/20251204/putin-2059865182.html
Важно обеспечить стабильность между крупнейшими странами, заявил Путин
Крайне важно обеспечить стабильность между крупнейшими странами, поскольку это создает основу для прогресса в двусторонних и международных отношениях, заявил... РИА Новости, 04.12.2025
в мире
визит путина в индию
россия
владимир путин
россия
