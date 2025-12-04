Рейтинг@Mail.ru
Путин и Моди начали неформальную встречу в резиденции премьера Индии - РИА Новости, 04.12.2025
17:55 04.12.2025
Путин и Моди начали неформальную встречу в резиденции премьера Индии
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди начали неформальную встречу в резиденции индийского премьера в Дели
в мире
нарендра моди
индия
россия
дели
владимир путин
визит путина в индию — 2025
индия
россия
дели
в мире, нарендра моди, индия, россия, дели, владимир путин, визит путина в индию — 2025
В мире, Нарендра Моди, Индия, Россия, Дели, Владимир Путин, Визит Путина в Индию — 2025
Путин и Моди начали неформальную встречу в резиденции премьера Индии

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди начали неформальную встречу в резиденции индийского премьера в Дели, сообщили в пресс-службе президента РФ.
"Путин и Моди прибыли из аэропорта в резиденцию главы индийского правительства в Дели. Они ехали общим кортежем в автомобиле премьер-министра Индии. Началось неформальное общение двух лидеров", - рассказали в пресс-службе.
Самолет, на котором Путин мог прилететь в Индию, стал самым отслеживаемым
