Путин и Моди начали неформальную встречу в резиденции премьера Индии
Путин и Моди начали неформальную встречу в резиденции премьера Индии - РИА Новости, 04.12.2025
Путин и Моди начали неформальную встречу в резиденции премьера Индии
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди начали неформальную встречу в резиденции индийского премьера в Дели, сообщили в... РИА Новости, 04.12.2025
