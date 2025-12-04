https://ria.ru/20251204/putin-2059852976.html
СМИ назвали визит Путина в Индию историческим событием
India Today: визит Путина в Индию стал самым важным в XXI веке для Нью-Дели
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Посещение Индии президентом РФ Владимиром Путиным для принимающей стороны стало не просто очередным дипломатическим приемом, а историческим и, вероятно, самым значимым визитом в XXI веке для Дели, пишут зарубежные СМИ.
Президент РФ
4-5 декабря посещает Индию
по приглашению премьера страны Нарендры Моди
. В преддверии визита он дал интервью индийским журналистам, полная версия которого должна выйти в эфир в 21.00 по местному времени (18.30 мск).
"Исторический визит", - пишет латиноамериканское агентство Prensa Latina в статье, посвященной поезде Путина
в Индию.
"Я бы сказал, что это, возможно, самый значимый визит в Индию в XXI веке", - заявил журналист индийского журнала India Today в эфире, освещающем поездку российского лидера. Он также отметил, что премьер Индии решил поехать в одном автомобиле Путиным, что "говорит об их теплых отношениях".
Не обошла своим вниманием визит Путина в Индию и американская газета New York Times. "Двухсторонний саммит сигнализирует миру о том, что Индия и Россия привержены отношениям, которые уходят корнями в советскую эпоху. Для Путина это возможность показать миру, что у России есть партнер глобального значения", - пишет она.
Многие СМИ отмечают, что визит проходит на фоне давления, оказываемого Западом на Индию.
Так, французская газета Monde отмечает, что для Индии прием Путина - "это способ подтвердить стратегическую автономию и не позволить Западу диктовать ей дипломатический выбор".
"Это больше, чем обыкновенный дипломатический визит", - пишет немецкое издание Frankfurter Rundschau.
Итальянская газета Stampа, в свою очередь, подчеркивает роль РФ в отношениях с Индией. "Шаг (визит – ред.) подтверждает центральную роль, которую Москва
продолжает играть в "привилегированном стратегическом партнерстве", связывающем две страны", - добавляет итальянская газета Stampa.