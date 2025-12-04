https://ria.ru/20251204/putin-2059852173.html
Путин и Моди прибыли в резиденцию премьера Индии
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыли в резиденцию индийского премьера в Нью-Дели, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.12.2025
Путин и Моди прибыли в резиденцию премьера Индии
