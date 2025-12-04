Рейтинг@Mail.ru
Опубликованы кадры совместной поездки Путина и Моди на одном автомобиле - РИА Новости, 04.12.2025
17:30 04.12.2025 (обновлено: 17:34 04.12.2025)
Опубликованы кадры совместной поездки Путина и Моди на одном автомобиле
РИА Новости публикует кадры совместной поездки президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди на одном автомобиле. РИА Новости, 04.12.2025
в мире
индия
россия
владимир путин
нарендра моди
визит путина в индию — 2025
индия
россия
Путин и Моди на одном автомобиле отправились на неформальную встречу
утин и Моди на одном автомобиле отправились на неформальную встречу, общение президента России и премьера Индии началось уже в машине. 🔹 Подписаться на РИА Новости
в мире, индия, россия, владимир путин, нарендра моди, визит путина в индию — 2025
В мире, Индия, Россия, Владимир Путин, Нарендра Моди, Визит Путина в Индию — 2025
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. РИА Новости публикует кадры совместной поездки президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди на одном автомобиле.
Ранее корреспондент РИА Новости сообщил, что Путин и Моди на одной машине уехали с авиабазы ВВС Индии Палам и отправились на неформальную встречу.
На кадрах видно, как лидеры сидят вместе на заднем ряду внедорожника индийского премьера и с улыбкой общаются друг с другом.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Решение Моди встретить Путина у трапа было неожиданным, заявил Песков
Вчера, 16:48
 
В миреИндияРоссияВладимир ПутинНарендра МодиВизит Путина в Индию — 2025
 
 
