Путин поприветствовал Сечина по прилете в Нью-Дели - РИА Новости, 04.12.2025
17:22 04.12.2025 (обновлено: 17:32 04.12.2025)
Путин поприветствовал Сечина по прилете в Нью-Дели
в мире
индия
нью-дели
россия
владимир путин
игорь сечин
нарендра моди
роснефть
индия
нью-дели
россия
в мире, индия, нью-дели, россия, владимир путин, игорь сечин, нарендра моди, роснефть, визит путина в индию — 2025
В мире, Индия, Нью-Дели, Россия, Владимир Путин, Игорь Сечин, Нарендра Моди, Роснефть, Визит Путина в Индию — 2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи на авиабазе ВВС Индии Палам
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи на авиабазе ВВС Индии Палам - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи на авиабазе ВВС Индии Палам
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин после прилета в Индию поприветствовал членов российской и индийской делегаций, в том числе главу "Роснефти" Игоря Сечина, передает корреспондент РИА Новости.
Путин прилетел в Индию с двухдневным государственным визитом. Президентский борт в четверг вечером приземлился на авиабазе ВВС республики Палам. Главу российского государства у трапа самолета встречал премьер-министр Индии Нарендра Моди.
Во время церемонии приветствия Путин поздоровался с ожидавшими его прибытия представителями индийской и российской делегаций, в том числе с главой "Роснефти" Игорем Сечиным и послом РФ в Индии Денисом Алиповым.
Путин прилетел в Индию - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Самолет, на котором Путин мог прилететь в Индию, стал самым отслеживаемым
