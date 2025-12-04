https://ria.ru/20251204/putin-2059844708.html
Путин поприветствовал Сечина по прилете в Нью-Дели
Путин поприветствовал Сечина по прилете в Нью-Дели
Путин поприветствовал Сечина по прилете в Нью-Дели
Президент России Владимир Путин после прилета в Индию поприветствовал членов российской и индийской делегаций, в том числе главу "Роснефти" Игоря Сечина,... РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T17:22:00+03:00
2025-12-04T17:22:00+03:00
2025-12-04T17:32:00+03:00
в мире
индия
нью-дели
россия
владимир путин
игорь сечин
нарендра моди
роснефть
индия
нью-дели
россия
в мире, индия, нью-дели, россия, владимир путин, игорь сечин, нарендра моди, роснефть, визит путина в индию — 2025
В мире, Индия, Нью-Дели, Россия, Владимир Путин, Игорь Сечин, Нарендра Моди, Роснефть, Визит Путина в Индию — 2025
Путин поприветствовал Сечина по прилете в Нью-Дели
РИА Новости: Путин поприветствовал главу "Роснефти" Сечина по прилете в Нью-Дели