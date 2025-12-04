Рейтинг@Mail.ru
Самолет, на котором Путин мог прилететь в Индию, стал самым отслеживаемым - РИА Новости, 04.12.2025
17:12 04.12.2025
Самолет, на котором Путин мог прилететь в Индию, стал самым отслеживаемым
Самолет, на котором Путин мог прилететь в Индию, стал самым отслеживаемым
Самолет, на котором Путин мог прилететь в Индию, стал самым отслеживаемым

Путин прилетел в Индию
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Самолет, на борту которого, предположительно, президент РФ Владимир Путин прилетел в Индию, при следовании в страну стал самым отслеживаемым по сравнению с другими параллельными рейсами, следует из данных портала Flightradar24.
Ранее корреспондент РИА Новости передал, что борт президента России Владимира Путина приземлился в четверг вечером на авиабазе ВВС Индии Палам, российский лидер прилетел в Нью-Дели с двухдневным визитом.
"Самый отслеживаемый самолет у нас на данный момент: один из российских правительственных самолетов, который следует в Индию", - говорится в сообщении портала в соцсети X.
По данным портала, при приближении к Индии за самолетом в определенный момент следили более 24 тысяч человек.
