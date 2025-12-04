https://ria.ru/20251204/putin-2059837694.html
Самолет, на котором Путин мог прилететь в Индию, стал самым отслеживаемым
Самолет, на котором Путин мог прилететь в Индию, стал самым отслеживаемым - РИА Новости, 04.12.2025
Самолет, на котором Путин мог прилететь в Индию, стал самым отслеживаемым
Самолет, на борту которого, предположительно, президент РФ Владимир Путин прилетел в Индию, при следовании в страну стал самым отслеживаемым по сравнению с... РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T17:12:00+03:00
2025-12-04T17:12:00+03:00
2025-12-04T17:12:00+03:00
в мире
индия
россия
нью-дели
владимир путин
flightradar24
индия
россия
нью-дели
Новости
ru-RU
в мире, индия, россия, нью-дели, владимир путин, flightradar24
В мире, Индия, Россия, Нью-Дели, Владимир Путин, Flightradar24
Самолет, на котором Путин мог прилететь в Индию, стал самым отслеживаемым
За самолетом с, предположительно, Путиным на борту следили 24 тыс человек