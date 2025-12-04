Путин и Моди начали общение в автомобиле премьера Индии

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи на авиабазе ВВС Индии Палам. 4 декабря 2025

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи на авиабазе ВВС Индии Палам. 4 декабря 2025

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди начали общение уже в автомобиле премьера Индии, передает корреспондент РИА Новости.

Российский лидер прилетел в Индию с двухдневным государственным визитом. Президентский борт в четверг вечером приземлился на авиабазе Палам. У трапа самолета Путина встречал Моди . После церемонии приветствия лидеры сели в автомобиль индийского премьера, в котором начали общение еще до того, как машина покинула территорию авиабазы.

Авиабаза Палам, куда прибыл президентский борт, является одним из старейших объектов военной инфраструктуры Индии. Она была построена британцами во время Второй мировой войны, а после обретения Индией независимости в 1947 году перешла под управление штаба ВВС страны. Позднее часть территории аэродрома интегрировали в инфраструктуру современного международного аэропорта имени Индиры Ганди , что придало объекту уникальный гражданско-военный статус.

Авиабаза Палам используется для перелетов высших государственных деятелей Индии, встреч высокопоставленных иностранных гостей, а также для транспортировки личного состава и грузов в интересах вооруженных сил. На постоянной основе здесь дислоцируется авиакрыло ВВС, а также временно размещается другая авиатехника, осуществляющая транзитные перелеты, например, Ил-76 и Ан-32.