Путин и Моди начали общение в автомобиле премьера Индии
17:01 04.12.2025 (обновлено: 17:22 04.12.2025)
Путин и Моди начали общение в автомобиле премьера Индии
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди начали общение уже в автомобиле премьера Индии, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.12.2025
НЬЮ-ДЕЛИ, 4 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди начали общение уже в автомобиле премьера Индии, передает корреспондент РИА Новости.
Российский лидер прилетел в Индию с двухдневным государственным визитом. Президентский борт в четверг вечером приземлился на авиабазе Палам. У трапа самолета Путина встречал Моди. После церемонии приветствия лидеры сели в автомобиль индийского премьера, в котором начали общение еще до того, как машина покинула территорию авиабазы.
Песков заявил о важности оценки визита Путина в Индии, а не "за океаном"
Песков заявил о важности оценки визита Путина в Индии, а не "за океаном"
Вчера, 16:52
Авиабаза Палам, куда прибыл президентский борт, является одним из старейших объектов военной инфраструктуры Индии. Она была построена британцами во время Второй мировой войны, а после обретения Индией независимости в 1947 году перешла под управление штаба ВВС страны. Позднее часть территории аэродрома интегрировали в инфраструктуру современного международного аэропорта имени Индиры Ганди, что придало объекту уникальный гражданско-военный статус.
Авиабаза Палам используется для перелетов высших государственных деятелей Индии, встреч высокопоставленных иностранных гостей, а также для транспортировки личного состава и грузов в интересах вооруженных сил. На постоянной основе здесь дислоцируется авиакрыло ВВС, а также временно размещается другая авиатехника, осуществляющая транзитные перелеты, например, Ил-76 и Ан-32.
Также на территории базы находится музей Военно-воздушных сил Индии, где представлена коллекция исторической авиатехники, памятных экспонатов и артефактов, которые отражают развитие индийской военной авиации. Здесь же размещен стадион "Палам A", построенный в 1958 году для матчей по крикету среди сотрудников аэродрома. Однако его посещение ограничено, поскольку он находится в закрытой военной зоне.
Путин прилетел в Индию с визитом
Путин прилетел в Индию с визитом
Вчера, 16:33
 
