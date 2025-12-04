Рейтинг@Mail.ru
16:53 04.12.2025 (обновлено: 17:27 04.12.2025)
Путин и Моди начали общение уже в автомобиле
Путин и Моди начали общение уже в автомобиле
ПУТИН И МОДИ НАЧАЛИ ОБЩЕНИЕ УЖЕ В АВТОМОБИЛЕ ПРЕМЬЕРА ИНДИИ, ПЕРЕДАЕТ КОРРЕСПОНДЕНТ РИА НОВОСТИ
индия
визит путина в индию — 2025
индия, визит путина в индию — 2025
Индия, Визит Путина в Индию — 2025
Путин и Моди начали общение уже в автомобиле

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи на авиабазе ВВС Индии Палам. 4 декабря 2025
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи на авиабазе ВВС Индии Палам. 4 декабря 2025
РИА Новости ПУТИН И МОДИ НАЧАЛИ ОБЩЕНИЕ УЖЕ В АВТОМОБИЛЕ ПРЕМЬЕРА ИНДИИ, ПЕРЕДАЕТ КОРРЕСПОНДЕНТ РИА НОВОСТИ
 
ИндияВизит Путина в Индию — 2025
 
 
