Путин и Моди отправились на неформальную встречу на одном автомобиле
16:51 04.12.2025 (обновлено: 16:57 04.12.2025)
Путин и Моди отправились на неформальную встречу на одном автомобиле
россия, индия, владимир путин, визит путина в индию — 2025, в мире, нарендра моди
Россия, Индия, Владимир Путин, Визит Путина в Индию — 2025, В мире, Нарендра Моди
Путин и Моди отправились на неформальную встречу на одном автомобиле

Путин прилетел в Индию
Путин прилетел в Индию - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Путин прилетел в Индию. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 4 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди на одной машине уехали с авиабазы ВВС Индии Палам и отправились на неформальную встречу, передает корреспондент РИА Новости.
Российский лидер прилетел в Индию с двухдневным государственным визитом. Президентский борт в четверг вечером приземлился на авиабазе Палам. У трапа самолета Путина встречал Моди. После приветственной церемонии Пути и Моди отправились на неформальную встречу на автомобиле Toyota индийского премьера.
Встреча Путина и Моди в аэропорту - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Моди встретил Путина в аэропорту Палам
Вчера, 16:50
Авиабаза Палам, куда прибыл президентский борт, является одним из старейших объектов военной инфраструктуры Индии. Она была построена британцами во время Второй мировой войны, а после обретения Индией независимости в 1947 году перешла под управление штаба ВВС страны. Позднее часть территории аэродрома интегрировали в инфраструктуру современного международного аэропорта имени Индиры Ганди, что придало объекту уникальный гражданско-военный статус.
Авиабаза Палам используется для перелетов высших государственных деятелей Индии, встреч высокопоставленных иностранных гостей, а также для транспортировки личного состава и грузов в интересах вооруженных сил. На постоянной основе здесь дислоцируется авиакрыло ВВС, а также временно размещается другая авиатехника, осуществляющая транзитные перелеты, например, Ил-76 и Ан-32.
Также на территории базы находится музей Военно-воздушных сил Индии, где представлена коллекция исторической авиатехники, памятных экспонатов и артефактов, которые отражают развитие индийской военной авиации. Здесь же размещен стадион "Палам A", построенный в 1958 году для матчей по крикету среди сотрудников аэродрома. Однако его посещение ограничено, поскольку он находится в закрытой военной зоне.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи на авиабазе ВВС Индии Палам. 4 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Путин и Моди начали общение уже в автомобиле
Вчера, 16:53
 
Россия Индия Владимир Путин Визит Путина в Индию — 2025 В мире Нарендра Моди
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
