Путин и Моди отправились на неформальную встречу на одном автомобиле

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди на одной машине уехали с авиабазы ВВС Индии Палам и отправились на неформальную встречу, передает корреспондент РИА Новости.
Российский лидер прилетел в Индию с двухдневным государственным визитом. Президентский борт в четверг вечером приземлился на авиабазе Палам. У трапа самолета Путина встречал Моди. После приветственной церемонии Пути и Моди отправились на неформальную встречу на автомобиле Toyota индийского премьера.
Авиабаза Палам, куда прибыл президентский борт, является одним из старейших объектов военной инфраструктуры Индии. Она была построена британцами во время Второй мировой войны, а после обретения Индией независимости в 1947 году перешла под управление штаба ВВС страны. Позднее часть территории аэродрома интегрировали в инфраструктуру современного международного аэропорта имени Индиры Ганди, что придало объекту уникальный гражданско-военный статус.
Авиабаза Палам используется для перелетов высших государственных деятелей Индии, встреч высокопоставленных иностранных гостей, а также для транспортировки личного состава и грузов в интересах вооруженных сил. На постоянной основе здесь дислоцируется авиакрыло ВВС, а также временно размещается другая авиатехника, осуществляющая транзитные перелеты, например, Ил-76 и Ан-32.
Также на территории базы находится музей Военно-воздушных сил Индии, где представлена коллекция исторической авиатехники, памятных экспонатов и артефактов, которые отражают развитие индийской военной авиации. Здесь же размещен стадион "Палам A", построенный в 1958 году для матчей по крикету среди сотрудников аэродрома. Однако его посещение ограничено, поскольку он находится в закрытой военной зоне.
