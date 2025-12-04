Рейтинг@Mail.ru
Путин прилетел в Индию с визитом - РИА Новости, 04.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:33 04.12.2025 (обновлено: 17:54 04.12.2025)
https://ria.ru/20251204/putin-2059816769.html
Путин прилетел в Индию с визитом
Путин прилетел в Индию с визитом - РИА Новости, 04.12.2025
Путин прилетел в Индию с визитом
Борт президента России Владимира Путина приземлился на авиабазе ВВС Индии Палам. РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T16:33:00+03:00
2025-12-04T17:54:00+03:00
в мире
индия
нарендра моди
владимир путин
визит путина в индию — 2025
нью-дели
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/04/2059827423_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_fc71c8a53aa8090e18ed04267110ca30.jpg
https://ria.ru/20251204/indiya-2059631721.html
https://ria.ru/20251204/indiya-1979172193.html
индия
нью-дели
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Встреча Путина и Моди в аэропорту
Встреча Путина и Моди в аэропорту
2025-12-04T16:33
true
PT0M40S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/04/2059827423_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_443785efa89a0f99e63a7d7b95c00667.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, индия, нарендра моди, владимир путин, визит путина в индию — 2025, нью-дели
В мире, Индия, Нарендра Моди, Владимир Путин, Визит Путина в Индию — 2025, Нью-Дели
Путин прилетел в Индию с визитом

Путин прилетел в Индию с двухдневным визитом

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НЬЮ-ДЕЛИ, 4 дек — РИА Новости. Борт президента России Владимира Путина приземлился на авиабазе ВВС Индии Палам.
У трапа его лично встретил премьер-министр Нарендра Моди. Затем лидеры на одной машине отправились на неформальную встречу в резиденцию. Она пройдет в формате тет-а-тет и будет носить закрытый характер.
Моди заявил, что рад приветствовать Путина в Индии, и назвал его своим другом. Он отметил, что отношения двух стран проверены временем и приносят большую пользу их народам.
В пятницу в Нью-Дели состоятся официальные переговоры на высшем уровне. По их итогам стороны примут внушительный пакет двусторонних межправительственных документов и целый ряд коммерческих соглашений. Путин и Моди также выступят на пленарном заседании российско-индийского бизнес-форума и сделают заявление для СМИ.
В состав российской делегации вошли глава Минобороны Андрей Белоусов, министр сельского хозяйства Оксана Лут, глава Минздрава Михаил Мурашко, руководитель Минтранса Андрей Никитин, министр экономического развития Максим Решетников, глава Минфина Антон Силуанов, руководитель МВД Владимир Колокольцев, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, замглавы МИД Андрей Руденко, а также главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Путин предлагает Индии сбросить западные оковы
Вчера, 08:00
Кроме того, российский лидер посетит мемориал Махатмы Ганди и встретится с президентом Дроупади Мурму.
Зарубежные СМИ назвали визит Путина историческим и самым значимым в XXI веке для Нью-Дели.

Авиабаза Палам — один из старейших объектов военной инфраструктуры Индии. Ее построили британцы во время Второй мировой войны, а после обретения Индией независимости в 1947 году база перешла под управление штаба ВВС страны. Она используется для перелетов высших государственных деятелей Индии, встреч высокопоставленных иностранных гостей, а также для транспортировки личного состава и грузов в интересах вооруженных сил.

Здание посольства Индии в Москве - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Межгосударственные отношения России и Индии
Вчера, 12:11
 
В миреИндияНарендра МодиВладимир ПутинВизит Путина в Индию — 2025Нью-Дели
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала