Путин прилетел в Индию с визитом

Авиабаза Палам — один из старейших объектов военной инфраструктуры Индии. Ее построили британцы во время Второй мировой войны, а после обретения Индией независимости в 1947 году база перешла под управление штаба ВВС страны. Она используется для перелетов высших государственных деятелей Индии, встреч высокопоставленных иностранных гостей, а также для транспортировки личного состава и грузов в интересах вооруженных сил.