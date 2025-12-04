Путин прилетел в Индию с визитом

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 дек — РИА Новости. Борт президента России Владимира Путина приземлился на авиабазе ВВС Индии Палам.
У трапа его лично встретил премьер-министр Нарендра Моди. Затем лидеры на одной машине отправились на неформальную встречу в резиденцию. Она пройдет в формате тет-а-тет и будет носить закрытый характер.
Моди заявил, что рад приветствовать Путина в Индии, и назвал его своим другом. Он отметил, что отношения двух стран проверены временем и приносят большую пользу их народам.
В пятницу в Нью-Дели состоятся официальные переговоры на высшем уровне. По их итогам стороны примут внушительный пакет двусторонних межправительственных документов и целый ряд коммерческих соглашений. Путин и Моди также выступят на пленарном заседании российско-индийского бизнес-форума и сделают заявление для СМИ.
В состав российской делегации вошли глава Минобороны Андрей Белоусов, министр сельского хозяйства Оксана Лут, глава Минздрава Михаил Мурашко, руководитель Минтранса Андрей Никитин, министр экономического развития Максим Решетников, глава Минфина Антон Силуанов, руководитель МВД Владимир Колокольцев, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, замглавы МИД Андрей Руденко, а также главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
Кроме того, российский лидер посетит мемориал Махатмы Ганди и встретится с президентом Дроупади Мурму.
Зарубежные СМИ назвали визит Путина историческим и самым значимым в XXI веке для Нью-Дели.
Авиабаза Палам — один из старейших объектов военной инфраструктуры Индии. Ее построили британцы во время Второй мировой войны, а после обретения Индией независимости в 1947 году база перешла под управление штаба ВВС страны. Она используется для перелетов высших государственных деятелей Индии, встреч высокопоставленных иностранных гостей, а также для транспортировки личного состава и грузов в интересах вооруженных сил.
