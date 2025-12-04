В интервью с Путиным не было запретных тем, рассказала журналистка

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. В интервью с президентом РФ Владимиром Путиным не было запретных тем, он ответил на самые острые вопросы, рассказала в эфире телеканала India Today индийская журналистка Гита Мохан, которая взяла интервью у Путина в преддверии его визита в Индию.

Президент РФ 4-5 декабря посетит Индию по приглашению премьер-министра страны. В преддверии визита он дал интервью индийским журналистам, полная версия которого должна выйти в эфир в 21.00 по местному времени (18.30 мск).

"В интервью не было запретных тем. Президент Путин ответил на все вопросы, в том числе острые", - сказала журналистка.

По ее словам, протокольная служба проинформировала журналистов о том, где они будут располагаться и откуда выйдет президент, но не указала, какие вопросы нужно задавать и как будет отвечать российский лидер.

"Мы спрашивали его все обо всем. Мы задавали ему дополнительные вопросы", - пояснила Мохан.

По словам журналистки, индийская съемочная группа прибыла в Кремль в тот момент, когда президент России проводил встречу со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера, основателем компании Affinity Partners Джаредом Кушнером