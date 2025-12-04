https://ria.ru/20251204/putin-2059765725.html
В интервью с Путиным не было запретных тем, рассказала журналистка
В интервью с Путиным не было запретных тем, рассказала журналистка - РИА Новости, 04.12.2025
В интервью с Путиным не было запретных тем, рассказала журналистка
В интервью с президентом РФ Владимиром Путиным не было запретных тем, он ответил на самые острые вопросы, рассказала в эфире телеканала India Today индийская... РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T13:51:00+03:00
2025-12-04T13:51:00+03:00
2025-12-04T13:52:00+03:00
россия
сша
индия
владимир путин
стив уиткофф
джаред кушнер
визит путина в индию — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2050112922_0:148:3322:2016_1920x0_80_0_0_4c99378a41116c3e5140a7e651f183bf.jpg
https://ria.ru/20251204/pribytie-2059744071.html
https://ria.ru/20251204/hudozhnik-2059748934.html
россия
сша
индия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2050112922_565:0:3296:2048_1920x0_80_0_0_712a12225e2919ba6efeb7439791523b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, индия, владимир путин, стив уиткофф, джаред кушнер, визит путина в индию — 2025
Россия, США, Индия, Владимир Путин, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, Визит Путина в Индию — 2025
В интервью с Путиным не было запретных тем, рассказала журналистка
Журналистка India Today Мохан: в интервью с Путиным не было запретных тем
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. В интервью с президентом РФ Владимиром Путиным не было запретных тем, он ответил на самые острые вопросы, рассказала в эфире телеканала India Today индийская журналистка Гита Мохан, которая взяла интервью у Путина в преддверии его визита в Индию.
Президент РФ
4-5 декабря посетит Индию
по приглашению премьер-министра страны. В преддверии визита он дал интервью индийским журналистам, полная версия которого должна выйти в эфир в 21.00 по местному времени (18.30 мск).
"В интервью не было запретных тем. Президент Путин
ответил на все вопросы, в том числе острые", - сказала журналистка.
По ее словам, протокольная служба проинформировала журналистов о том, где они будут располагаться и откуда выйдет президент, но не указала, какие вопросы нужно задавать и как будет отвечать российский лидер.
"Мы спрашивали его все обо всем. Мы задавали ему дополнительные вопросы", - пояснила Мохан.
По словам журналистки, индийская съемочная группа прибыла в Кремль в тот момент, когда президент России проводил встречу со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом
и зятем американского лидера, основателем компании Affinity Partners Джаредом Кушнером
.
"Он (Путин - ред.) подробно рассказал об этой беседе. Не о конкретных решениях, которые были приняты, а, скорее, о том, как они будут действовать, в каком направлении двигаться", - пояснила она.