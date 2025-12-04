Рейтинг@Mail.ru
В интервью с Путиным не было запретных тем, рассказала журналистка - РИА Новости, 04.12.2025
13:51 04.12.2025 (обновлено: 13:52 04.12.2025)
В интервью с Путиным не было запретных тем, рассказала журналистка
В интервью с Путиным не было запретных тем, рассказала журналистка
В интервью с президентом РФ Владимиром Путиным не было запретных тем, он ответил на самые острые вопросы, рассказала в эфире телеканала India Today индийская... РИА Новости, 04.12.2025
россия, сша, индия, владимир путин, стив уиткофф, джаред кушнер, визит путина в индию — 2025
Россия, США, Индия, Владимир Путин, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, Визит Путина в Индию — 2025
В интервью с Путиным не было запретных тем, рассказала журналистка

Журналистка India Today Мохан: в интервью с Путиным не было запретных тем

Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. В интервью с президентом РФ Владимиром Путиным не было запретных тем, он ответил на самые острые вопросы, рассказала в эфире телеканала India Today индийская журналистка Гита Мохан, которая взяла интервью у Путина в преддверии его визита в Индию.
Президент РФ 4-5 декабря посетит Индию по приглашению премьер-министра страны. В преддверии визита он дал интервью индийским журналистам, полная версия которого должна выйти в эфир в 21.00 по местному времени (18.30 мск).
Прибытие Путина в Индию ожидается около 16:00 мск, пишут СМИ
"В интервью не было запретных тем. Президент Путин ответил на все вопросы, в том числе острые", - сказала журналистка.
По ее словам, протокольная служба проинформировала журналистов о том, где они будут располагаться и откуда выйдет президент, но не указала, какие вопросы нужно задавать и как будет отвечать российский лидер.
"Мы спрашивали его все обо всем. Мы задавали ему дополнительные вопросы", - пояснила Мохан.
По словам журналистки, индийская съемочная группа прибыла в Кремль в тот момент, когда президент России проводил встречу со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера, основателем компании Affinity Partners Джаредом Кушнером.
"Он (Путин - ред.) подробно рассказал об этой беседе. Не о конкретных решениях, которые были приняты, а, скорее, о том, как они будут действовать, в каком направлении двигаться", - пояснила она.
В Индии к приезду Путина создали его портрет из песка
РоссияСШАИндияВладимир ПутинСтив УиткоффДжаред КушнерВизит Путина в Индию — 2025
 
 
