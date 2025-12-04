Индийская журналистка рассказала о впечатлении от встречи с Путиным

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Индийская журналистка Анджана Ом Кашьяп, взявшая интервью у президента РФ Владимира Путина, сказала, что всё, что она читала или что ей говорили про российского лидера, отличается от того, какой он на самом деле.