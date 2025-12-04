https://ria.ru/20251204/putin-2059765439.html
Индийская журналистка рассказала о впечатлении от встречи с Путиным
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Индийская журналистка Анджана Ом Кашьяп, взявшая интервью у президента РФ Владимира Путина, сказала, что всё, что она читала или что ей говорили про российского лидера, отличается от того, какой он на самом деле.
"Это было действительно великолепно... Лучшая часть всего этого интервью - это то, что мы читали, что нам говорили о Путине
, оказалось немного отличающимся от того, какой он на самом деле. Я думаю, это самое важное. Поэтому говорят, что нельзя понять мир из "пузыря" студии новостей", - заявила журналистка в эфире канала India Today
.
Она также отметила чувство юмора российского президента.
Другая журналистка Гита Мохан рассказала, что протокол касался только того, где должны сидеть журналисты в ходе интервью, как зайдет президент РФ
, при этом вопросы и ответы заранее не обговаривались.
"Мы спрашивали у него все, что угодно", - заявила Мохан, отметив, что это было крупнейшее интервью десятилетия.
Президент РФ 4-5 декабря посетит Индию
по приглашению премьер-министра страны. В преддверии визита он дал интервью индийским журналистам, полная версия которого должна выйти в эфир в 21.00 по местному времени (18.30 мск).