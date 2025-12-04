Рейтинг@Mail.ru
Индийская журналистка рассказала о впечатлении от встречи с Путиным - РИА Новости, 04.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:49 04.12.2025 (обновлено: 13:54 04.12.2025)
https://ria.ru/20251204/putin-2059765439.html
Индийская журналистка рассказала о впечатлении от встречи с Путиным
Индийская журналистка рассказала о впечатлении от встречи с Путиным - РИА Новости, 04.12.2025
Индийская журналистка рассказала о впечатлении от встречи с Путиным
Индийская журналистка Анджана Ом Кашьяп, взявшая интервью у президента РФ Владимира Путина, сказала, что всё, что она читала или что ей говорили про российского РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T13:49:00+03:00
2025-12-04T13:54:00+03:00
в мире
россия
индия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051491970_0:265:3072:1993_1920x0_80_0_0_c7579da6c0a263af0a090c0195173dc3.jpg
https://ria.ru/20251204/indija-2059690743.html
https://ria.ru/20251203/indiya-2059544588.html
россия
индия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051491970_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_8c83eb98be7cb67f51d4c52cfcaac626.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, индия, владимир путин
В мире, Россия, Индия, Владимир Путин
Индийская журналистка рассказала о впечатлении от встречи с Путиным

Журналистка India Today: Путин на самом деле не такой, как о нём рассказывают

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Индийская журналистка Анджана Ом Кашьяп, взявшая интервью у президента РФ Владимира Путина, сказала, что всё, что она читала или что ей говорили про российского лидера, отличается от того, какой он на самом деле.
"Это было действительно великолепно... Лучшая часть всего этого интервью - это то, что мы читали, что нам говорили о Путине, оказалось немного отличающимся от того, какой он на самом деле. Я думаю, это самое важное. Поэтому говорят, что нельзя понять мир из "пузыря" студии новостей", - заявила журналистка в эфире канала India Today.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
В India Today рассказали, почему интервью с Путиным продлилось больше часа
Вчера, 09:09
Она также отметила чувство юмора российского президента.
Другая журналистка Гита Мохан рассказала, что протокол касался только того, где должны сидеть журналисты в ходе интервью, как зайдет президент РФ, при этом вопросы и ответы заранее не обговаривались.
"Мы спрашивали у него все, что угодно", - заявила Мохан, отметив, что это было крупнейшее интервью десятилетия.
Президент РФ 4-5 декабря посетит Индию по приглашению премьер-министра страны. В преддверии визита он дал интервью индийским журналистам, полная версия которого должна выйти в эфир в 21.00 по местному времени (18.30 мск).
Владимир Путин и Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Путин и Симоньян примут участие в церемонии запуска RT India
3 декабря, 16:11
 
В миреРоссияИндияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала