Правительство Британии сделало истеричное заявление после слов Путина - РИА Новости, 04.12.2025
12:12 04.12.2025
Правительство Британии сделало истеричное заявление после слов Путина
Пресс-секретарь премьер-министра Великобритании Кира Стармера Софи Наземи сделала истеричное заявление из-за слов президента России Владимира Путина о Европе,... РИА Новости, 04.12.2025
в мире
россия
владимир путин
европа
москва
нато
россия
европа
москва
в мире, россия, владимир путин, европа, москва, нато
В мире, Россия, Владимир Путин, Европа, Москва, НАТО
Правительство Британии сделало истеричное заявление после слов Путина

Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Пресс-секретарь премьер-министра Великобритании Кира Стармера Софи Наземи сделала истеричное заявление из-за слов президента России Владимира Путина о Европе, пишет Politico.

"Британское правительство отвергло заявление Владимира Путина о том, что Европа хочет войны с Россией, назвав его “кремлевской чепухой”, — говорится в публикации.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
На Западе сделали заявление после нового высказывания Трампа о Путине
Вчера, 08:39
При этом Наземи заявила о готовности НАТО "отвечать на угрозы силой".
Во вторник Путин заявил, что Россия не собирается воевать с Европой, но если она начнет, то Москва готова к этому прямо сейчас.
Накануне венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил по итогам заседания глав МИД стран НАТО, что европейские страны в альянсе хотят войны и подрывают миротворческие усилия США.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Военный блок расширяет инициативы и называет это сдерживанием российской агрессии. В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с этим военно-политическим блоком, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином. 4 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Макрон выступил со срочным призывом по Украине
Вчера, 09:23
 
В миреРоссияВладимир ПутинЕвропаМоскваНАТО
 
 
