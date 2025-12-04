МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Пресс-секретарь премьер-министра Великобритании Кира Стармера Софи Наземи сделала истеричное заявление из-за слов президента России Владимира Путина о Европе, пишет Politico. "Британское правительство отвергло заявление Владимира Путина о том, что Европа хочет войны с Россией, назвав его “кремлевской чепухой”, — говорится в публикации.

В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Военный блок расширяет инициативы и называет это сдерживанием российской агрессии. В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с этим военно-политическим блоком, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.