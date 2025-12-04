https://ria.ru/20251204/putin-2059735757.html
Правительство Британии сделало истеричное заявление после слов Путина
Правительство Британии сделало истеричное заявление после слов Путина - РИА Новости, 04.12.2025
Правительство Британии сделало истеричное заявление после слов Путина
Пресс-секретарь премьер-министра Великобритании Кира Стармера Софи Наземи сделала истеричное заявление из-за слов президента России Владимира Путина о Европе,... РИА Новости, 04.12.2025
Politico: правительство Британии отвергло заявление Путина о Европе и войне
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Пресс-секретарь премьер-министра Великобритании Кира Стармера Софи Наземи сделала истеричное заявление из-за слов президента России Владимира Путина о Европе, пишет Politico.
"Британское правительство отвергло заявление Владимира Путина о том, что Европа хочет войны с Россией, назвав его “кремлевской чепухой”, — говорится в публикации.
При этом Наземи заявила о готовности НАТО "отвечать на угрозы силой".
Во вторник Путин заявил, что Россия не собирается воевать с Европой
, но если она начнет, то Москва
готова к этому прямо сейчас.
Накануне венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил по итогам заседания глав МИД стран НАТО, что европейские страны в альянсе хотят войны и подрывают миротворческие усилия США.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Военный блок расширяет инициативы и называет это сдерживанием российской агрессии. В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с этим военно-политическим блоком, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.