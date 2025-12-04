https://ria.ru/20251204/putin-2059726400.html
Улицы Нью-Дели подготовили к визиту Путина
Улицы Нью-Дели подготовили к визиту Путина - РИА Новости, 04.12.2025
Улицы Нью-Дели подготовили к визиту Путина
Улицы Нью-Дели подготовили к визиту президента РФ Владимира Путина, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T11:41:00+03:00
2025-12-04T11:41:00+03:00
2025-12-04T12:46:00+03:00
в мире
индия
россия
владимир путин
нарендра моди
визит путина в индию — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/04/2059726826_0:119:2789:1687_1920x0_80_0_0_8e4731fe5289cb8659a871d9bb86dc49.jpg
https://ria.ru/20251204/putin-2059684687.html
индия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/04/2059726826_0:0:2477:1858_1920x0_80_0_0_248858e3f6be1098fb35f63b575e0a3e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, индия, россия, владимир путин, нарендра моди, визит путина в индию — 2025
В мире, Индия, Россия, Владимир Путин, Нарендра Моди, Визит Путина в Индию — 2025
Улицы Нью-Дели подготовили к визиту Путина
РИА Новости: улицы Нью-Дели подготовили к визиту Путина