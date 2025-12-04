Рейтинг@Mail.ru
11:41 04.12.2025 (обновлено: 12:46 04.12.2025)
Улицы Нью-Дели подготовили к визиту Путина
Улицы Нью-Дели подготовили к визиту Путина
2025-12-04T11:41:00+03:00
2025-12-04T12:46:00+03:00
в мире
индия
россия
владимир путин
нарендра моди
визит путина в индию — 2025
2025
в мире, индия, россия, владимир путин, нарендра моди, визит путина в индию — 2025
В мире, Индия, Россия, Владимир Путин, Нарендра Моди, Визит Путина в Индию — 2025
© AP PhotoБилборд с портретами президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди в Нью-Дели, Индия
Билборд с портретами президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди в Нью-Дели, Индия
НЬЮ-ДЕЛИ, 4 дек - РИА Новости. Улицы Нью-Дели подготовили к визиту президента РФ Владимира Путина, передает корреспондент РИА Новости.
В четверг начнется двухдневный государственный визит Путина в Индию, в ходе которого российский лидер обсудит с премьер-министром Нарендрой Моди вопросы двусторонних отношений и международной повестки.
Плакаты с портретом российского лидера и надписью "Добро пожаловать" на русском языке разместили по пути из аэропорта к резиденции, в которой остановится Путин.
Ранее флаги России и Индии появились на главном проспекте Дели Картавья-патх, недалеко от Хайдарабадского дома, где традиционно проводятся государственные приемы. Российский триколор развевается и на фоне знаменитого монумента "Ворота Индии".
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Путин рассказал о переговорах с Уиткоффом и отношениях России и Индии
