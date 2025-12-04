https://ria.ru/20251204/putin-2059719059.html
Путин назвал Индию великой державой
Путин назвал Индию великой державой - РИА Новости, 04.12.2025
Путин назвал Индию великой державой
Индия - это великая держава, с ней нельзя обращаться как с британской колонией, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 04.12.2025
Путин назвал Индию великой державой
Путин: с Индией нельзя обращаться как с британской колонией