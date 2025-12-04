Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал Индию великой державой - РИА Новости, 04.12.2025
11:06 04.12.2025 (обновлено: 12:46 04.12.2025)
Путин назвал Индию великой державой
Путин назвал Индию великой державой
Индия - это великая держава, с ней нельзя обращаться как с британской колонией, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 04.12.2025
в мире
индия
россия
владимир путин
нарендра моди
визит путина в индию — 2025
индия
россия
в мире, индия, россия, владимир путин, нарендра моди, визит путина в индию — 2025
В мире, Индия, Россия, Владимир Путин, Нарендра Моди, Визит Путина в Индию — 2025
Путин назвал Индию великой державой

Путин: с Индией нельзя обращаться как с британской колонией

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Владимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Индия - это великая держава, с ней нельзя обращаться как с британской колонией, сообщил президент России Владимир Путин.
"Я думаю, и весь мир, и Индия поняли, что с Индией нельзя разговаривать так, как они разговаривали с ней 77 лет назад. Индия - великая держава, а не британская колония. И всем придется принять это", - сказал Путин, отвечая на вопрос о санкционном давлении США на Индию в интервью индийским журналистам, отрывки из которого были показаны на Youtube-канале журнала India Today.
Путин 4-5 декабря посетит Индию по приглашению премьер-министра страны Нарендры Моди. В преддверии визита российский лидер дал интервью индийским журналистам.
Государственные флаги России и Индии - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Путин рассказал о планах сотрудничества с Индией
В миреИндияРоссияВладимир ПутинНарендра МодиВизит Путина в Индию — 2025
 
 
