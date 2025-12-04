https://ria.ru/20251204/putin-2059716884.html
Путин напомнил, что сам перестал ездить на саммиты G8
Путин напомнил, что сам перестал ездить на саммиты G8 - РИА Новости, 04.12.2025
Путин напомнил, что сам перестал ездить на саммиты G8
Президент РФ Владимир Путин рассказал, что в определенный момент перестал ездить на саммиты "большой восьмерки", причины не были связаны с ситуацией,... РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T10:59:00+03:00
2025-12-04T10:59:00+03:00
2025-12-04T10:59:00+03:00
в мире
украина
россия
владимир путин
g8
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2050115041_0:92:3072:1820_1920x0_80_0_0_87ddec2d2be2e33ef08d0c072937c36f.jpg
https://ria.ru/20251127/putin-2058111034.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2050115041_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_395e53033146381ad3078c92b76c2383.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, владимир путин, g8
В мире, Украина, Россия, Владимир Путин, G8
Путин напомнил, что сам перестал ездить на саммиты G8
Путин перестал ездить на саммиты G8 не из-за событий на Украине