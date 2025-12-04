https://ria.ru/20251204/putin-2059712452.html
G7 по-прежнему важная площадка, заявил Путин
G7 по-прежнему важная площадка, заявил Путин
G7 по-прежнему важная площадка, заявил Путин
"Большая семерка" по-прежнему важная площадка, участники над чем-то работают, что-то обсуждают, принимают решения, заявил президент РФ Владимир Путин и пожелал... РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T10:40:00+03:00
2025-12-04T10:40:00+03:00
2025-12-04T12:46:00+03:00
россия
индия
G7 по-прежнему важная площадка, заявил Путин
Путин пожелал участникам G7 всего хорошего