Путин заявил, что мир будет следить за визитом делегации России в Индию
Путин заявил, что мир будет следить за визитом делегации России в Индию - РИА Новости, 04.12.2025
Путин заявил, что мир будет следить за визитом делегации России в Индию
Президент РФ Владимир Путин считает, что мир будет следить за визитом российской делегации в Индию, и в этом, на его взгляд, нет ничего необычного. РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T10:32:00+03:00
2025-12-04T10:32:00+03:00
2025-12-04T12:46:00+03:00
