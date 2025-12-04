Рейтинг@Mail.ru
Путин заявил, что мир будет следить за визитом делегации России в Индию
10:32 04.12.2025 (обновлено: 12:46 04.12.2025)
Путин заявил, что мир будет следить за визитом делегации России в Индию
Президент РФ Владимир Путин считает, что мир будет следить за визитом российской делегации в Индию, и в этом, на его взгляд, нет ничего необычного. РИА Новости, 04.12.2025
в мире, индия, россия, владимир путин, визит путина в индию — 2025
В мире, Индия, Россия, Владимир Путин, Визит Путина в Индию — 2025
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 4 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин считает, что мир будет следить за визитом российской делегации в Индию, и в этом, на его взгляд, нет ничего необычного.
"То, что мир будет следить за нашим визитом, здесь ничего особенного нет", - сказал Путин в интервью India Today.
Он объяснил это, в частности, величиной экономики Индии.
Визит Путина в Индию начинается сегодня, 4 декабря, президент посетит Индию по приглашению премьер-министра страны. В преддверии визита он дал интервью индийским журналистам.
