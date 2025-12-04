https://ria.ru/20251204/putin-2059706264.html
Путин оценил усилия США по урегулированию конфликта на Украине
Путин оценил усилия США по урегулированию конфликта на Украине - РИА Новости, 04.12.2025
Путин оценил усилия США по урегулированию конфликта на Украине
Администрация президента США Дональда Трампа взяла на себя сложную миссию по урегулированию на Украине, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T10:18:00+03:00
2025-12-04T10:18:00+03:00
2025-12-04T10:18:00+03:00
в мире
сша
россия
владимир путин
украина
дональд трамп
стив уиткофф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2050099950_0:169:3194:1966_1920x0_80_0_0_01f13ea0f774db37d255504ae7250dfa.jpg
https://ria.ru/20251204/putin-2059704505.html
сша
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2050099950_407:0:3136:2047_1920x0_80_0_0_968b1fcd35c16f0929eef897b84ae259.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, владимир путин, украина, дональд трамп, стив уиткофф
В мире, США, Россия, Владимир Путин, Украина, Дональд Трамп, Стив Уиткофф
Путин оценил усилия США по урегулированию конфликта на Украине
Путин: США взяли на себя сложную миссию по урегулированию на Украине