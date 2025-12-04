Рейтинг@Mail.ru
Путин оценил усилия США по урегулированию конфликта на Украине
10:18 04.12.2025
Путин оценил усилия США по урегулированию конфликта на Украине
Путин оценил усилия США по урегулированию конфликта на Украине
Администрация президента США Дональда Трампа взяла на себя сложную миссию по урегулированию на Украине, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 04.12.2025
в мире
сша
россия
владимир путин
украина
дональд трамп
стив уиткофф
сша
россия
украина
в мире, сша, россия, владимир путин, украина, дональд трамп, стив уиткофф
В мире, США, Россия, Владимир Путин, Украина, Дональд Трамп, Стив Уиткофф
Путин оценил усилия США по урегулированию конфликта на Украине

Путин: США взяли на себя сложную миссию по урегулированию на Украине

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа взяла на себя сложную миссию по урегулированию на Украине, заявил президент России Владимир Путин.
"Но то сложная работа и сложная миссия, которую взяла на себя администрация Трамп. Это сложно. Я говорю это без всякой иронии", - сказал Путин в интервью каналу India Today.
Президент РФ во вторник вечером принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Путин заявил о сокращении доли стран "Большой семерки" в мировой экономике
