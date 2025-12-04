Рейтинг@Mail.ru
Путин прокомментировал действия США по поиску урегулирования на Украине
10:17 04.12.2025 (обновлено: 11:52 04.12.2025)
Путин прокомментировал действия США по поиску урегулирования на Украине
Президент России Владимир Путин, комментируя действия США по поиску урегулирования на Украине, заявил, что надо включаться в эту работу, а не мешать. РИА Новости, 04.12.2025
Путин прокомментировал действия США по поиску урегулирования на Украине

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, комментируя действия США по поиску урегулирования на Украине, заявил, что надо включаться в эту работу, а не мешать.
Путин в интервью каналу India Today подчеркнул, что администрация президента США Дональда Трампа взяла на себя сложную миссию по урегулированию на Украине, отметив, что американские представители сейчас занимаются челночной дипломатией, проводя контакты с Россией, Европой и Украиной.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Путин рассказал о переговорах с Уиткоффом и отношениях России и Индии
Вчера, 08:25
"Я думаю, что надо включаться в эту работу (по урегулированию на Украине - ред.), а не мешать", - сказал Путин в интервью каналу India Today.
Президент РФ 4-5 декабря посетит Индию по приглашению премьер-министра страны. В преддверии визита он дал интервью индийским журналистам.
Президент РФ во вторник вечером принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Трамп оценил итоги встречи Путина и Уиткоффа
Вчера, 00:36
 
В миреУкраинаРоссияСШАВладимир ПутинМирный план США по Украине
 
 
