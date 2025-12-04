https://ria.ru/20251204/putin-2059705842.html
Путин прокомментировал действия США по поиску урегулирования на Украине
Путин прокомментировал действия США по поиску урегулирования на Украине - РИА Новости, 04.12.2025
Путин прокомментировал действия США по поиску урегулирования на Украине
Президент России Владимир Путин, комментируя действия США по поиску урегулирования на Украине, заявил, что надо включаться в эту работу, а не мешать. РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T10:17:00+03:00
2025-12-04T10:17:00+03:00
2025-12-04T11:52:00+03:00
в мире
украина
россия
сша
владимир путин
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/17/1779668854_0:118:2889:1743_1920x0_80_0_0_0d129c929d1383dfa69aec8d2dde2129.jpg
https://ria.ru/20251204/putin-2059684687.html
https://ria.ru/20251204/tramp-2059657752.html
украина
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/17/1779668854_158:0:2889:2048_1920x0_80_0_0_772f8dba2a399121dc31daf1d50ba803.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, сша, владимир путин, мирный план сша по украине
В мире, Украина, Россия, США, Владимир Путин, Мирный план США по Украине
Путин прокомментировал действия США по поиску урегулирования на Украине
Путин заявил о необходимости включиться в работу США по Украине