https://ria.ru/20251204/putin-2059702242.html
Путин рассказал о ходе переговоров с Уиткоффом по Украине
Путин рассказал о ходе переговоров с Уиткоффом по Украине - РИА Новости, 04.12.2025
Путин рассказал о ходе переговоров с Уиткоффом по Украине
Президент России Владимир Путин заявил, что на переговорах со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом ему пришлось пройтись практически по каждому... РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T10:04:00+03:00
2025-12-04T10:04:00+03:00
2025-12-04T10:04:00+03:00
в мире
сша
россия
украина
владимир путин
стив уиткофф
джаред кушнер
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767132185_0:124:2699:1642_1920x0_80_0_0_2f4b7d7684e86b0a66d3a3cbaf24f613.jpg
https://ria.ru/20251204/dmitriev-2059660582.html
сша
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767132185_0:0:2699:2025_1920x0_80_0_0_e7674eeadb59bbb209b9b7a16910aaff.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, украина, владимир путин, стив уиткофф, джаред кушнер, мирный план сша по украине
В мире, США, Россия, Украина, Владимир Путин, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, Мирный план США по Украине
Путин рассказал о ходе переговоров с Уиткоффом по Украине
Путин: на встрече с Уиткоффом делегации коснулись каждого пункта плана США