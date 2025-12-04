Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал о ходе переговоров с Уиткоффом по Украине - РИА Новости, 04.12.2025
10:04 04.12.2025
Путин рассказал о ходе переговоров с Уиткоффом по Украине
Путин рассказал о ходе переговоров с Уиткоффом по Украине - РИА Новости, 04.12.2025
Путин рассказал о ходе переговоров с Уиткоффом по Украине
Президент России Владимир Путин заявил, что на переговорах со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом ему пришлось пройтись практически по каждому... РИА Новости, 04.12.2025
в мире
сша
россия
украина
владимир путин
стив уиткофф
джаред кушнер
мирный план сша по украине
сша
россия
украина
в мире, сша, россия, украина, владимир путин, стив уиткофф, джаред кушнер, мирный план сша по украине
В мире, США, Россия, Украина, Владимир Путин, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, Мирный план США по Украине
Путин рассказал о ходе переговоров с Уиткоффом по Украине

Путин: на встрече с Уиткоффом делегации коснулись каждого пункта плана США

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что на переговорах со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом ему пришлось пройтись практически по каждому пункту предлагаемого Вашингтоном мирного плана по Украине, поэтому встреча заняла столько времени.
"То, что нам привезли американцы сейчас, этого мы пока не видели, поэтому нам пришлось пройтись практически по каждому пункту, поэтому это заняло столько времени", - сказал Путин в интервью каналу India Today.
Президент РФ во вторник вечером принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине.
Кирилл Дмитриев и Стивен Уиткофф перед началом встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Дмитриев объяснил, что значит "визги" западных СМИ о визите Уиткоффа
В миреСШАРоссияУкраинаВладимир ПутинСтив УиткоффДжаред КушнерМирный план США по Украине
 
 
