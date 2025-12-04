https://ria.ru/20251204/putin-2059701172.html
Путин заявил, что Россия пыталась выстроить отношения с Украиной
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия пыталась выстроить отношения между ДНР и ЛНР и Украиной, но Киев их не признавал. РИА Новости, 04.12.2025
в мире
россия
украина
донецкая народная республика
владимир путин
нарендра моди
россия
украина
донецкая народная республика
Путин: Киев не признал попыток выстроить отношения ДНР и ЛНР с Украиной