Путин заявил, что Россия пыталась выстроить отношения с Украиной - РИА Новости, 04.12.2025
09:59 04.12.2025
Путин заявил, что Россия пыталась выстроить отношения с Украиной
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия пыталась выстроить отношения между ДНР и ЛНР и Украиной, но Киев их не признавал. РИА Новости, 04.12.2025
в мире
россия
украина
донецкая народная республика
владимир путин
нарендра моди
россия
украина
донецкая народная республика
в мире, россия, украина, донецкая народная республика, владимир путин, нарендра моди
В мире, Россия, Украина, Донецкая Народная Республика, Владимир Путин, Нарендра Моди
Путин заявил, что Россия пыталась выстроить отношения с Украиной

Путин: Киев не признал попыток выстроить отношения ДНР и ЛНР с Украиной

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия пыталась выстроить отношения между ДНР и ЛНР и Украиной, но Киев их не признавал.
"Мы пытались выстроить отношения между остальной частью Украины и этими республиками. Потом, когда поняли, что это невозможно, что их просто уничтожают, мы были вынуждены их признать", - заявил Путин в интервью индийским журналистам, отрывки из которого были показаны на Youtube-канале журнала India Today.
Путин 4-5 декабря посетит Индию по приглашению премьер-министра страны Нарендры Моди. В преддверии визита он дал интервью журналистам.
В миреРоссияУкраинаДонецкая Народная РеспубликаВладимир ПутинНарендра Моди
 
 
