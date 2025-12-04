https://ria.ru/20251204/putin-2059697454.html
Встреча с Уиткоффом была необходима, заявил Путин
Встреча с Уиткоффом была необходима, заявил Путин - РИА Новости, 04.12.2025
Встреча с Уиткоффом была необходима, заявил Путин
Пока преждевременно говорить о состоявшейся встрече с представителями США, но она была необходима, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 04.12.2025
Встреча с Уиткоффом была необходима, заявил Путин
Путин: встреча с Уиткоффом и Кушнером была необходима