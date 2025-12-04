Рейтинг@Mail.ru
Встреча с Уиткоффом была необходима, заявил Путин
09:42 04.12.2025 (обновлено: 10:00 04.12.2025)
Встреча с Уиткоффом была необходима, заявил Путин
Встреча с Уиткоффом была необходима, заявил Путин - РИА Новости, 04.12.2025
Встреча с Уиткоффом была необходима, заявил Путин
Пока преждевременно говорить о состоявшейся встрече с представителями США, но она была необходима, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 04.12.2025
в мире, сша, россия, владимир путин, стив уиткофф, украина, джаред кушнер
В мире, США, Россия, Владимир Путин, Стив Уиткофф, Украина, Джаред Кушнер
Встреча с Уиткоффом была необходима, заявил Путин

Путин: встреча с Уиткоффом и Кушнером была необходима

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Пока преждевременно говорить о состоявшейся встрече с представителями США, но она была необходима, сообщил президент России Владимир Путин.
Президент РФ во вторник вечером принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине.
"Об этом сейчас рано говорить, я не думаю, что сейчас будет интересно, но эта встреча была необходима", - сказал Путин в интервью каналу India Today, отвечая на вопрос о ходе встречи с Уиткоффом и Кушнером.
Путин 4-5 декабря посетит Индию по приглашению премьер-министра страны. В преддверии визита он дал интервью индийским журналистам.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Путин заявил, что Россия пыталась выстроить отношения с Украиной
Вчера, 09:59
 
В миреСШАРоссияВладимир ПутинСтив УиткоффУкраинаДжаред Кушнер
 
 
