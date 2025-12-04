Рейтинг@Mail.ru
Путин говорил о Трампе без навешивания ярлыков, рассказала журналистка - РИА Новости, 04.12.2025
09:29 04.12.2025
Путин говорил о Трампе без навешивания ярлыков, рассказала журналистка
Путин говорил о Трампе без навешивания ярлыков, рассказала журналистка
Президент РФ Владимир Путин в интервью индийским журналистам высказался об американском лидере Дональде Трампе без "навешивания ярлыков", заявила журналистка... РИА Новости, 04.12.2025
в мире
россия
сша
индия
владимир путин
дональд трамп
нарендра моди
россия
сша
индия
в мире, россия, сша, индия, владимир путин, дональд трамп, нарендра моди
В мире, Россия, США, Индия, Владимир Путин, Дональд Трамп, Нарендра Моди
Путин говорил о Трампе без навешивания ярлыков, рассказала журналистка

Журналистка India Today Мохан: Путин высказался о Трампе без навешивания ярлыков

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПрезидент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в интервью индийским журналистам высказался об американском лидере Дональде Трампе без "навешивания ярлыков", заявила журналистка India Today Гита Мохан.
"Это будет очень интересный взгляд на то, как он (Путин - ред.) выстраивает свою позицию относительно Дональда Трампа: без "навешивания ярлыков", уж точно без "убийства репутации", как это принято на Западе. Он говорил о нём в контексте происходящих событий, о том, как США взаимодействуют с Россией и куда всё это может привести", - заявила Мохан на Youtube-канале India Today.
Путин 4-5 декабря посетит Индию по приглашению премьер-министра страны Нарендры Моди. В преддверии визита он дал интервью индийским журналистам.
