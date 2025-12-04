https://ria.ru/20251204/putin-2059693192.html
Путин прокомментировал попытки ограничить торговлю третьих стран
Путин прокомментировал попытки ограничить торговлю третьих стран - РИА Новости, 04.12.2025
Путин прокомментировал попытки ограничить торговлю третьих стран
Государства, которые пытаются ограничивать торговлю третьих стран, в итоге сами сталкиваются с убытками, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T09:18:00+03:00
2025-12-04T09:18:00+03:00
2025-12-04T09:18:00+03:00
в мире
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/13/1746463684_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_48cb6f95cdb1d5f9481e5d262c22092a.jpg
https://ria.ru/20251204/putin-2059692760.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/13/1746463684_46:0:2777:2048_1920x0_80_0_0_0b1e3a3148ad5aaf099a2098a000b07f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, владимир путин
В мире, Россия, Владимир Путин
Путин прокомментировал попытки ограничить торговлю третьих стран
Путин: ограничивающие торговлю третьих стран государства столкнутся с потерями