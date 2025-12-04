Вопросы к "Итогам года с Владимиром Путиным" можно отправить через МAX

Кроме того, каждый может задать вопрос через сайт программы moskva-putinu.ru (москва-путину.рф), СМС- или ММС-сообщения на номер 0–40–40 и по телефону 8–800–200–40–40. Вопросы будут также приниматься через специальное мобильное приложение, подробнее о нём можно узнать на сайте программы.