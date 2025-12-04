Вопросы к "Итогам года с Владимиром Путиным" можно отправить через МAX

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Россияне смогут воспользоваться чат-ботом в мессенджере Мax для отправки вопросов к "Итогам года с Владимиром Путиным", сообщается в Telegram-канале Кремля.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир 19 декабря в 12.00 мск. Прием вопросов стартует 4 декабря в 15.00 и продлится до окончания программы 19 декабря.
"Текстовые и видеовопросы президенту могут быть отправлены через социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники". Официальные группы программы – vk.com/moskvaputinu и ok.ru/moskvaputinu. Можно также воспользоваться чат-ботом в мессенджере MAX – max.ru/moskvaputinu", - говорится в сообщении.
Кроме того, каждый может задать вопрос через сайт программы moskva-putinu.ru (москва-путину.рф), СМС- или ММС-сообщения на номер 0–40–40 и по телефону 8–800–200–40–40. Вопросы будут также приниматься через специальное мобильное приложение, подробнее о нём можно узнать на сайте программы.