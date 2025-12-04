https://ria.ru/20251204/putin-2059692760.html
Путин рассказал, как Россия и Индия справляются с ограничениями в торговле
Президент РФ Владимир Путин заявил, что существуют решения, в том числе по линии Центрального банка, которые позволяют РФ и Индии справляться с ограничениями в... РИА Новости, 04.12.2025
