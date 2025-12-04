Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал, как Россия и Индия справляются с ограничениями в торговле - РИА Новости, 04.12.2025
09:15 04.12.2025 (обновлено: 12:46 04.12.2025)
Путин рассказал, как Россия и Индия справляются с ограничениями в торговле
Путин рассказал, как Россия и Индия справляются с ограничениями в торговле
экономика, россия, индия, москва, владимир путин, визит путина в индию — 2025
Экономика, Россия, Индия, Москва, Владимир Путин, Визит Путина в Индию — 2025
Путин рассказал, как Россия и Индия справляются с ограничениями в торговле

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкРоссийский государственный флаг на фоне кремлевской башни
Российский государственный флаг на фоне кремлевской башни. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что существуют решения, в том числе по линии Центрального банка, которые позволяют РФ и Индии справляться с ограничениями в торговле.
"Существуют определенные сложности, но есть решения. Мы можем переходить на имеющиеся у нас системы финансовой электронной информации Банка России и индийских коллег. И мы последовательно осуществляем эту работу", - сказал Путин в интервью каналу India Today накануне своего визита, комментируя ситуацию с ограничениями в торговле между Москвой и Нью-Дели.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Путин рассказал об объеме торговли с Индией, осуществляющейся в нацвалютах
ЭкономикаРоссияИндияМоскваВладимир ПутинВизит Путина в Индию — 2025
 
 
