Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал индийским журналистам суть разговора с зятем Трампа - РИА Новости, 04.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:13 04.12.2025
https://ria.ru/20251204/putin-2059692368.html
Путин рассказал индийским журналистам суть разговора с зятем Трампа
Путин рассказал индийским журналистам суть разговора с зятем Трампа - РИА Новости, 04.12.2025
Путин рассказал индийским журналистам суть разговора с зятем Трампа
Президент РФ Владимир Путин в интервью индийским журналистам подробно рассказал о сути разговора с зятем американского лидера Дональда Трампа Джаредом Кушнером, РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T09:13:00+03:00
2025-12-04T09:13:00+03:00
в мире
сша
россия
москва
владимир путин
джаред кушнер
стив уиткофф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055762884_0:112:2941:1767_1920x0_80_0_0_dc3beb97f818c0f79c96c587332f33dd.jpg
https://ria.ru/20251204/tramp-2059657752.html
https://ria.ru/20251203/ssha-2059642327.html
сша
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055762884_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_4d3fa9def919c5b9855729e1d1e44c9b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, москва, владимир путин, джаред кушнер, стив уиткофф
В мире, США, Россия, Москва, Владимир Путин, Джаред Кушнер, Стив Уиткофф
Путин рассказал индийским журналистам суть разговора с зятем Трампа

Путин подробно рассказал India Today о разговоре с зятем Трампа Кушнером

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в интервью индийским журналистам подробно рассказал о сути разговора с зятем американского лидера Дональда Трампа Джаредом Кушнером, заявила журналистка India Today Гита Мохан.
"Мы находились в Москве, в Кремле, в по-настоящему исторический день — в тот самый день, когда Джаред Кушнер и (спецпосланник президента США - ред.) Стив Уиткофф встречались с президентом Путиным буквально в нескольких залах от нас. Уже на следующий день состоялось интервью", - заявила Мохан на Youtube-канале India Today.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Трамп оценил итоги встречи Путина и Уиткоффа
Вчера, 00:36
Она добавила, что встреча была "действительно историческим моментом в российско-американских отношениях".
"Президент в деталях рассказал о содержании этих переговоров — не в том смысле, какие решения были приняты, а скорее о том, как стороны намерены действовать дальше, в каком направлении они собираются двигаться", - пояснила корреспондент.
Президент РФ во вторник вечером принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине.
Путин 4-5 декабря посетит Индию по приглашению премьер-министра страны. В преддверии визита он дал интервью индийским журналистам.
Владимир Путин и Стивен Уиткофф во время встречи - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Уиткофф и Кушнер доложили Трампу о переговорах с Путиным, сообщило Reuters
3 декабря, 22:02
 
В миреСШАРоссияМоскваВладимир ПутинДжаред КушнерСтив Уиткофф
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала