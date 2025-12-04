https://ria.ru/20251204/putin-2059692368.html
Путин рассказал индийским журналистам суть разговора с зятем Трампа
Президент РФ Владимир Путин в интервью индийским журналистам подробно рассказал о сути разговора с зятем американского лидера Дональда Трампа Джаредом Кушнером, РИА Новости, 04.12.2025
Путин рассказал индийским журналистам суть разговора с зятем Трампа
Путин подробно рассказал India Today о разговоре с зятем Трампа Кушнером
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в интервью индийским журналистам подробно рассказал о сути разговора с зятем американского лидера Дональда Трампа Джаредом Кушнером, заявила журналистка India Today Гита Мохан.
"Мы находились в Москве
, в Кремле, в по-настоящему исторический день — в тот самый день, когда Джаред Кушнер
и (спецпосланник президента США
- ред.) Стив Уиткофф
встречались с президентом Путиным
буквально в нескольких залах от нас. Уже на следующий день состоялось интервью", - заявила Мохан на Youtube-канале
India Today.
Она добавила, что встреча была "действительно историческим моментом в российско-американских отношениях".
"Президент в деталях рассказал о содержании этих переговоров — не в том смысле, какие решения были приняты, а скорее о том, как стороны намерены действовать дальше, в каком направлении они собираются двигаться", - пояснила корреспондент.
Президент РФ
во вторник вечером принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине
.
Путин 4-5 декабря посетит Индию
по приглашению премьер-министра страны. В преддверии визита он дал интервью индийским журналистам.