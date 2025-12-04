Рейтинг@Mail.ru
"Итоги года с Владимиром Путиным" выйдут в эфир 19 декабря
09:07 04.12.2025 (обновлено: 13:09 04.12.2025)
"Итоги года с Владимиром Путиным" выйдут в эфир 19 декабря
Программу "Итоги года с Владимиром Путиным" покажут 19 декабря, сообщила пресс-служба Кремля. РИА Новости, 04.12.2025
2025
"Итоги года с Владимиром Путиным" выйдут в эфир 19 декабря

Программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир 19 декабря в 12:00 мск

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит специальную программу "Итоги года с Владимиром Путиным"
Президент России Владимир Путин проводит специальную программу Итоги года с Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Президент России Владимир Путин проводит специальную программу "Итоги года с Владимиром Путиным". Архивное фото
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Программу "Итоги года с Владимиром Путиным" покажут 19 декабря, сообщила пресс-служба Кремля.
"Девятнадцатого декабря в 12:00 по московскому времени в эфир выйдет программа "Итоги года с Владимиром Путиным", — говорится в релизе.

Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
В Кремле рассказали об обработке обращений для прямой линии Путина
20 ноября, 13:14
Текстовые и видеовопросы президенту можно отправить через соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", доступен чат-бот на платформе MAX.
Есть и другие способы: зайти на сайт программы москва-путину.рф, отправить СМС- или ММС-сообщение на номер 0-40-40 и по телефону 8-800-200-40-40. Вопросы будут принимать и через специальное мобильное приложение, информация о нем доступна на сайте программы.
Сроки отправки вопросов — с 15:00 мск 4 декабря до окончания программы 19 декабря.

В прошлом году программа "Итоги года с Владимиром Путиным" продлилась четыре с половиной часа, за это время президент ответил на 76 вопросов.

В сентябре представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил, что в этом году прямую линию вновь совместят с большой пресс-конференцией.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
Путин: работа на прямой линии должна быть разбюрократизирована
17 сентября, 16:39
 
Владимир Путин, Политика, Россия, Дмитрий Песков, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025
 
 
