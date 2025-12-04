"Итоги года с Владимиром Путиным" выйдут в эфир 19 декабря

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Программу "Итоги года с Владимиром Путиным" покажут 19 декабря, сообщила пресс-служба Кремля.
«
"Девятнадцатого декабря в 12:00 по московскому времени в эфир выйдет программа "Итоги года с Владимиром Путиным", — говорится в релизе.
Текстовые и видеовопросы президенту можно отправить через соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", доступен чат-бот на платформе MAX.
Есть и другие способы: зайти на сайт программы москва-путину.рф, отправить СМС- или ММС-сообщение на номер 0-40-40 и по телефону 8-800-200-40-40. Вопросы будут принимать и через специальное мобильное приложение, информация о нем доступна на сайте программы.
Сроки отправки вопросов — с 15:00 мск 4 декабря до окончания программы 19 декабря.
В прошлом году программа "Итоги года с Владимиром Путиным" продлилась четыре с половиной часа, за это время президент ответил на 76 вопросов.
В сентябре представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил, что в этом году прямую линию вновь совместят с большой пресс-конференцией.
