Путин надеется, что индийским журналистам хорошо в России - РИА Новости, 04.12.2025
08:42 04.12.2025
Путин надеется, что индийским журналистам хорошо в России
Путин надеется, что индийским журналистам хорошо в России
Президент РФ Владимир Путин в начале интервью с журналистами телеканала India Today выразил надежду, что индийским журналистам хорошо в России.
2025-12-04T08:42:00+03:00
2025-12-04T08:42:00+03:00
россия
москва
владимир путин
россия
москва
россия, москва, владимир путин
Россия, Москва, Владимир Путин
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в начале интервью с журналистами телеканала India Today выразил надежду, что индийским журналистам хорошо в России.
"Надеюсь, что и вам у нас, в России, хорошо. Надеюсь, что вам и Москва нравится, и Кремль, где мы сейчас с вами работаем", - сказал Путин журналистам телеканала в ответ на вопрос о том, как он себя сегодня чувствует.
Путин дает интервью телеканалу India Today
3 декабря, 20:51
 
Россия Москва Владимир Путин
 
 
