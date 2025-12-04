https://ria.ru/20251204/putin-2059686805.html
Путин надеется, что индийским журналистам хорошо в России
Президент РФ Владимир Путин в начале интервью с журналистами телеканала India Today выразил надежду, что индийским журналистам хорошо в России. РИА Новости, 04.12.2025
